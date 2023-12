La mission fondamentale des consulats honoraires sénégalais à Barcelone, Las Palmas et Málaga est de gérer, protéger et promouvoir les intérêts de la communauté sénégalaise établie au Royaume d’Espagne. Pourtant, malgré cette mission essentielle, ces consulats semblent être en décalage avec les besoins pressants de la diaspora sénégalaise. La communauté sénégalaise, en constante augmentation et comptant plus de 200 000 personnes, fait face à des difficultés croissantes dans l’accès aux

