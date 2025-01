Espagne-Maroc : un camion de marchandises traverse l’enclave de Melilla, une reprise historique du commerce frontalier depuis 6 ans

XALIMANEWS-Pour la première fois en six ans, un camion de marchandises a franchi la frontière entre l’enclave espagnole de Melilla et le Maroc. En revanche, à Ceuta, l’ouverture du commerce transfrontalier avec le royaume chérifien se fait toujours attendre.

Après six ans d’interruption, le commerce transfrontalier a timidement repris entre Melilla et Nador, avec le passage d’un premier camion de marchandises. Cette reprise fait suite à des négociations entre le Maroc et l’Espagne, après des années de tensions diplomatiques, la fermeture des frontières en 2020 liée à la pandémie et la décision de Rabat en 2018 de fermer la douane commerciale de Melilla.

Le Maroc, soucieux de limiter la contrebande et la concurrence déloyale, n’a pas encore confirmé officiellement la réouverture des douanes terrestres avec Melilla et Ceuta. Interrogé à ce sujet ce 16 janvier 2025 en conférence de presse, le porte-parole du gouvernement n’a pas souhaité faire de commentaire.

Ces deux enclaves, revendiquées par le Maroc, constituent les seules frontières terrestres de l’Union européenne en Afrique.