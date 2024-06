Espagne/Migration circulaire : Des Sénégalais exploités dans les champs d’Albacete (par Momar Dieng Diop)

Le Sénégal et le Royaume d’Espagne ont signé une convention dans le cadre de la migration

circulaire pour mieux gérer les flux migratoires entre les deux pays. La migration circulaire

permet aux travailleurs migrants de se déplacer de manière temporaire et répétée entre leur

pays d’origine et le pays d’accueil, souvent en fonction des besoins saisonniers ou des projets

spécifiques.

L’un des principaux objectifs de cette convention est de faciliter et de réguler les mouvements

de travailleurs entre le Sénégal et l’Espagne. Ce cadre vise à contribuer au développement

économique des deux pays en répondant aux besoins de main-d’œuvre spécifiques de

l’Espagne, tout en offrant des opportunités d’emploi aux Sénégalais. La convention prévoit

également des programmes de formation et de développement des compétences pour les

travailleurs migrants, augmentant ainsi leur employabilité. En encourageant des voies légales

et sûres pour la migration, elle vise à réduire les risques associés à l’immigration clandestine.

Bien que les résolutions de cette convention soient ambitieuses et nobles, il faut reconnaître

que la gestion de la migration manque de transparence et cache bien des réalités. Initialement,

les BAOS (Bureaux d’Accueil et d’Orientation) étaient les points focaux des recrutements, avec

pour mission de recruter 10 personnes chacun. Cependant, le manque de transparence a

entravé leur travail, et à l’arrivée certains bureaux comme ceux de Kédougou et Tambacounda

se sont retrouvés avec zéro candidat recruté. Un scandale qui ne dit pas son nom.

Arrivés en Espagne depuis le 2 mai dernier, 145 jeunes sénégalais sélectionnés dans le cadre

de cette migration sont en train de souffrir le martyr.

En raison d’une mauvaise gestion, nos compatriotes sont surexploités, travaillant plus de 10

heures par jour pour se retrouver avec seulement moins de 200 euros (130 000 f CFA) après

18 jours de travail (du 13 au 30 mai 2024), ce qui constitue une véritable violation du code du

travail en Espagne.

Cette situation a créé de vives tensions dans les champs d’Albacete, entraînant une

intervention musclée de la garde civile dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Cette

intervention a conduit à l’arrestation du responsable de l’entreprise Frutalinda et de notre

compatriote Issa Mbaye libéré après 48 heures de détention. Ils sont accusés d’avoir reçu de

l’argent des jeunes candidats pour venir en Espagne et de ne pas leur verser leurs salaires

comme il se doit.

Selon nos sources, l’Espagne s’était engagée à couvrir les frais d’hébergement et de transport de ces jeunes, et ceux-ci ne devaient donc payer aucune commission.

Interpellées sur la situation de ces jeunes Sénégalais aujourd’hui dans la tourmente les

autorités diplomatiques et consulaires surveillent attentivement la situation en attendant les

résultats des enquêtes menées par la garde civile espagnole. De plus, le Consul général se

rendra à Albacete ce Jeudi pour évaluer personnellement la situation.

Une chose est sûre, cette situation est la résultante de la gestion opaque de la migration

circulaire. Une synergie des efforts pour une meilleure gestion de celle-ci s’impose, en mettant

de côté le clientélisme et les quotas des uns et des autres. Il est fondamental de renforcer la

transparence et l’équité dans les processus de recrutement et de gestion des travailleurs

migrants. En impliquant davantage les communautés de la diaspora et en assurant une

meilleure coordination entre les autorités sénégalaises et espagnoles, il est possible de créer

un système de migration circulaire qui profite réellement aux travailleurs et aux économies des

deux pays.

Cette affaire souligne la nécessité urgente de revoir les mécanismes de gestion de la migration

circulaire pour garantir la protection des droits des travailleurs migrants et favoriser un

développement économique mutuellement bénéfique.

Une approche plus inclusive et transparente, impliquant toutes les parties prenantes, peut

contribuer à établir des pratiques équitables et durables dans la gestion de la migration entre le Sénégal et l’Espagne.

Momar Dieng Diop/Espagne