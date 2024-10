Espoinnage : Une nouvelle plainte contre Kanye West

XALILANEWS-M. X, qui a souhaité rester anonyme, poursuit la star de 47 ans pour détresse émotionnelle, représailles et plusieurs violations des codes du travail californiens

Un ex-employé de Kanye West a déposé plainte contre le rappeur. Cette fois, M. X, qui a souhaité rester anonyme, poursuit la star de 47 ans pour détresse émotionnelle, représailles et plusieurs violations des codes du travail californiens. Dans sa plainte de 22 pages, consultée par Rolling Stone, le plaignant explique avoir initialement été embauché comme directeur pour la campagne présidentielle de « Ye » en 2022, avant de voir son rôle se transformer en « directeur du renseignement » pour diminuer les « risques et la mauvaise presse » autour de son patron.

Or, cette démarche l’aurait amené à « suivre » l’épouse du rappeur, l’architecte Bianca Censori, « sans l’en informer » lors d’un séjour familial en Australie et à enquêter » sur la famille de son ex-épouse, Kim Kardashian, avec qui il partage quatre jeunes enfants. « M. X a également été chargé par Ye d’enquêter sur la famille Kardashian et sur les divers liens criminels que Ye pensait qu’elle avait avec des entreprises criminelles, y compris de trafic sexuel présumé