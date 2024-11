Esport : El Hadj Mansour Sagna (président du CONAPES) souligne l’importance de la formation à la base

XALIMANEWS-Le week-end dernier, le président du Comité national de promotion de l’Esport (CONAPES), El Hadj Mansour Sagna, s’est rendu à Kaolack pour l’installation de la Ligue régionale d’Esport. Dans un entretien exclusif accordé à RECORD, il a fait le point sur l’état de la discipline au Sénégal et a évoqué les efforts en cours pour former une élite qui représentera le pays sur la scène internationale.

Président, même si des efforts sont en train d’être faits, l’Esport est un peu méconnu du grand public…

L’Esport, ce sont les sports électroniques, les jeux vidéo… mais, c’est dans la partie compétitive, qu’on appelle sport électronique. Il faut dire qu’au Sénégal, déjà depuis 2021, le ministère des Sports a mis en place par arrêté ministériel le Comité national de promotion d’Esport, qui se charge de professionnaliser et de promouvoir l’Esport partout au Sénégal. Nous avons installé la Ligue de Kaolack, après Thiès, Dakar et Diourbel. Nous sommes en train de travailler avec Louga, Matam et Saint-Louis. Nous devons les préparer avec tout ce qui va être conformité légale. C’est-à-dire la patrasserie et derrière pouvoir assurer qu’il y a suffisamment de chrome pour pouvoir contacter l’inspecteur régional des Sports, afin d’installer une Ligue. Le week-end prochain, nous serons à Ziguinchor.

Comment se porte la discipline au Sénégal ?

Ça se passe très bien. Nous avons réussi à commencer à mettre en place un réseau pour la professionnalisation de la discipline au niveau régional. Donc, aujourd’hui, le Sénégal se veut être leader dans cette discipline au niveau sous-régional. Récemment, on a mis en place la Confédération africaine des sports électronique et le Sénégal a participé aux derniers Championnats du monde d’Esport. On a de bons athlètes au niveau de l’Esport. Et, prochainement, il y aura les Jeux olympiques de l’Esportif qui vont se dérouler en Arabie Saoudite. Ce qui veut dire qu’il faudra qu’on travaille à partir de la base, pour pouvoir avoir une élite sportive qui puisse représenter le Sénégal.

On a constaté que l’installation des Ligues se déroule sans problème. Qui est-ce qui explique ce calme ?

Il faut comprendre que l’Esport est une communauté et quand on parle de communauté, c’est beaucoup de jeunes, qui partagent la même passion et nous, notre vision a toujours été de dire à cette communauté qu’on va se formaliser, on va se professionnaliser. Il y a des règles de vote, de choix, par rapport à ces bureaux de Comité directeur. Mais le plus important, c’est que chacun se sente utile à son poste et à une responsabilité quelconque, qui lui sera déléguée. Et, après, il y a un travail qui se fait avant l’arrivée de l’inspecteur pour s’accorder sur qui va être président et autre. Et, souvent, c’est ce qui fait que nos AG se déroulent sans grand bruit.

Avec RECORD