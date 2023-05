La gouvernance de Mr Macky Sall a donc su démasquer et rassembler dans le même bord les rebus dont il faudra se débarrasser définitivement en 2024 afin de reconstruire le pays, de redonner aux institutions leur crédibilité perdue, de restaurer les valeurs qui ont été perverties, de faire de la politique l’art de la gestion de la cité et non l’art de la magouille, de redonner au Sénégal son indépendance et ses ressources, de récupérer les avoirs volés et criminels, de nettoyer la justice de ses fossoyeurs.

