Seule une alliance avec un Islam fort de plus d’un milliard et demi de citoyens peut aider la France à continuer à rester un grand pays. Et une puissance qui aura créé un État virtuel composé de beaucoup de pays musulmans. Cette alliance avec l’Islam jadis fondé à St Louis peut être remise au goût du jour. Et la France devrait utiliser à bon escient son aspirateur politico diplomatique. Au Mali elle a ignoré l’appel de l’Islam à travers l’Imam Dicko. Alors une réconciliation avec la junte maraboutique doit se faire sans tarder.

La France a créé, ou a essayé de créer, un Islam Bleu Blanc Rouge. En d’autres termes, et tout bêtement, un Islam laïc. C’était au XVIIIéme siècle. Avec l’avènement de Gouverneurs Français arabisant à St Louis. L’administration était officiellement bilingue, avec le Français et l’Arabe. Une monnaie avec les deux langues y transcrites. La correspondance, les échanges épistolaires officiels étaient faits dans les deux langues. Notons au passage que la plus ancienne grande mosquée ( Jumaa) du Sénégal est celle de St Louis. Elle est la seule mosquée au monde avec un clocher. Mais construite par la France. L’imam était désigné par la France, comme beaucoup d’autres Imams d’ailleurs en son temps. Il y avait un Cadi, Juge Musulman, pour les affaires matrimoniales et autres à côté du Juge officiant pour le droit Français. Qu’est-ce qui a fait abandonner ce projet ?

