C’est le récit de Demba, chef d’entreprise, qui dit s’être « levé du mauvais pied » car madame a oublié de lui réchauffer l’eau pour le café matinal tant convoité. Résultat : il sort de chez lui en colère et, une fois au bureau, pour rien, il crie sur un jeune cadre nommé Samba. Ce dernier, ne sachant que faire de la « colère matinale » du boss, se sent frustré. Une fois à la maison, il va déverser sa colère sur madame pour de petits détails. Celle-ci, à son tour, « recevra la colère » du mari, et frappera après son enfant pour des choses insensées. A l’enfant ensuite d’être en colère et d’aller frapper le mouton qui, à son tour, versera l’eau de l’abreuvoir…

Au Sénégal-et même partout au monde-, le transfert d’humeur est ce qui qualifie souvent le lot quotidien de beaucoup d’entre nous. Christopher Haag, jeune auteur, l’a théorisé à sa manière en parlant de contagion emotionnelle. Oui, il y’a le Corona Virus, mais il y’a aussi les émotions. Et on se les contamine à une vitesse surprenante à l’image de Modou Lo ou de Balla Gaye II qui réagit à la seconde où l’adversaire tente quelque chose. Rare sont ceux qui ont une certaine conscience emotionnelle. Même les surdoués et autres diplômés des hautes sphères du système éducatif sont, le plus souvent, malheureux, parce que ne sachant que faire quand ils sont angoissés, anxieux, en colère, frustré, entre autres. Gérer tout ça ne s’apprend point à l’école !

Développer une conscience emotionnelle, c’est se focaliser sur ses moindres ressentis, et trouver par là le moyen de les accueillir, d’identifier ce qui les déclenche en nous afin de pouvoir les gérer. Là, vous vous faites du bien, et vous faites du bien aux autres. Et votre présence sera tellement appréciée !

Que vous vous sentiez bien ou mal, sachez qu’une émotion n’est ni positive ni négative. Le plus important est ce que vous comptez en faire. David Lefrançois nous dit là que même la souffrance est « le temps qu’on donne à un problème ». Et si vous trouviez un délai à vos soucis ? Ne vous est-il pas arrivé de prendre des décisions qui, aujourd’hui, ont changé quelque chose dans votre vie, et ceci suite à une souffrance ? Allons, vous êtes nés pour briller, quiconque ne devrait pas être en mesure de vous faire croire le contraire. A moins que vous ne le vouliez !

Maam Cheikh

Coach en développement personnel

[email protected]

+221 77 459 42 83