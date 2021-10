Pour l’édition 2021 de l’indice sur l’Etat de droit du World justice Project (WJP), publié ce matin, rapporte un communiqué parvenu Pulse.sn, le Sénégal a gagné deux places.

Classé à la 57e place sur 139 pays et juridictions à travers le monde, le Sénégal occupe la 6éme place en Afrique sub-saharienne sur 33 pays et sur 35 parmi les pays à revenu moyennement faible.

Au niveau régional, le pays le plus performant est Rwanda (42e sur 139 pays), suivi de la Namibie et de la Maurice. Les trois pays avec les scores les plus bas sont la Mauritanie, le Cameroun et la République du Congo.

L’Indice 2021 montre qu’à l’échelle mondiale, plus de pays ont baissé au lieu de s’améliorer dans leur performance générale de l’état de droit pour la quatrième année consécutive.

ADVERTISEMENT

Classé à la 57e place sur 139 pays et juridictions à travers le monde, le Sénégal occupe la 6éme place en Afrique sub-saharienne sur 33 pays et sur 35 parmi les pays à revenu moyennement faible.

Au niveau régional, le pays le plus performant est Rwanda (42e sur 139 pays), suivi de la Namibie et de la Maurice. Les trois pays avec les scores les plus bas sont la Mauritanie, le Cameroun et la République du Congo.

L’Indice 2021 montre qu’à l’échelle mondiale, plus de pays ont baissé au lieu de s’améliorer dans leur performance générale de l’état de droit pour la quatrième année consécutive.

Au cours d’une année dominée par la pandémie de COVID-19, 74.2% des pays couverts ont connu des baisses dans leur performance de l’état de droit, tandis que 25,8% se sont améliorés. Les 74.2% de pays qui ont connu des baisses cette année représentent 84,7% de la population mondiale, soit environ 6,5 milliards de personnes.

Ces baisses sont généralisées, et s’observent à travers le monde. Pour la deuxième année consécutive, dans chaque région, une majorité de pays a enregistré un recul ou aucun changement dans leur performance générale en termes d’état de droit.

Au cours de la dernière année, 82 % des pays de l’Indice ont connu un déclin dans au moins une dimension de l’espace civique (participation civique, liberté d’opinion et d’expression, et liberté de réunion et d’association) et 94 % des pays de l’Indice ont connu une augmentation des retards dans les procédures administratives, civiles ou pénales.