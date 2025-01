États-Unis : des donations records pour l’investiture de Donald Trump

XALIMANEWS-Selon RFI, le comité d’investiture du président élu a récolté plus de 170 millions de dollars pour célébrer la prestation de serment de Donald Trump, établissant un nouveau record.

D’après le média français, Américains fortunés et grandes entreprises ont rivalisé de générosité, non seulement pour assister aux festivités, mais également dans l’espoir de se concilier les bonnes grâces du futur président.

Selon toujours Radio France Internationale, la somme d’un million de dollars a été versée au comité d’investiture de Trump, par des géants de l’automobile, tels que Ford, General Motors, Stellantis et Toyota, ainsi que des leaders de la tech, comme Google et Microsoft. Un montant qui représente le double de ce qu’ils avaient offert à Joe Biden pour son investiture. À ce tarif, ils obtiennent le droit d’échanger brièvement avec le président et son vice-président, J.D. Vance.

Ces multinationales craindraient particulièrement les droits de douane que Donald Trump envisage d’imposer au Mexique et à la Chine, des pays où de nombreuses entreprises américaines ont externalisé leurs activités. Les grands patrons parviendront-ils à convaincre un président réputé pour sa vision « transactionnelle » de la politique ? Tim Cook, directeur général d’Apple et l’un des plus généreux donateurs, avait réussi à obtenir, durant le premier mandat de Trump, des exemptions de taxes pour certains produits de la marque à la pomme.