Etats-Unis-Élection Présidentielle : américaine : Donald Trump et Joe Biden se retrouvent pour l’un des plus longs face-à-face électoraux de l’histoire américaine

XALIMANEWS-C’est historique. Donald Trump chez les républicains et Joe Biden chez les démocrates ont officiellement remporté suffisamment de délégués pour devenir les candidats à l’élection présidentielle de 2024.

Un fait inédit. En effet, ce sera la première élection présidentielle depuis 1956 avec une revanche entre deux candidats.

D’après les estimations des médias du pays de l’Oncle Sam, Joe Biden et son rival Donald Trump ont obtenu, dès le 12 mars, assez de délégués pour s’assurer l’investiture de leur parti pour l’élection présidentielle de novembre. Du coup, les deux rivaux s’offrent pour les mois à venir un des plus longs face-à-face électoraux de l’histoire américaine.

Les résultats des primaires démocrates et républicaines organisées mardi étaient pratiquement acquis d’avance, Joe Biden et Donald Trump ayant éliminé la concurrence. Le président sortant Joe Biden a franchi le seuil des 1.968 délégués nécessaires en remportant la primaire démocrate de Géorgie (sud). Du côté de Donald Trump, 77 ans, sa victoire dans l’État du Washington (nord-ouest) lui a permis de franchir la barre des 1.215 délégués nécessaires pour décrocher l’investiture du Parti républicain. Alors que les deux hommes s’apprêtent à refaire le match de 2020, Joe Biden s’en est pris à son adversaire dans un communiqué. « Je suis honoré que la large coalition de votants, représentant la riche diversité du Parti démocrate à travers le pays, ait placé leur foi en moi, une fois encore, pour conduire le parti – et le pays -, à un moment où la menace que constitue Trump est plus grande que jamais« , déclare le démocrate dans ses propos relayés par TV5 Monde.