États Unis-Incendies en Californie : Los Angeles encerclée par les flammes, Hollywood évacué

XALIMANEWS-Aux Etats-Unis, Los Angeles demeure sous la menace des flammes, et les dégâts causés par les incendies sont colossaux, a rapporté RFI. Plus de 1 000 structures ont été détruites par le Palisades Fire, à proximité de l’océan Pacifique, et par le Eaton Fire, qui sévit à Altadena, à l’est de la ville.

Selon le média français, ces incendies ont déjà causé la mort d’au moins cinq personnes et contraint des dizaines de milliers de résidents à abandonner leurs foyers.

Face à l’urgence, le président américain Joe Biden a décidé d’annuler le voyage prévu ce jeudi en Italie, afin de gérer la situation critique autour de Los Angeles. La Maison Blanche a précisé mercredi que cette décision avait été prise pour permettre au président de superviser les efforts fédéraux en réponse à cette catastrophe. « Le président a choisi de reporter son déplacement en Italie pour se concentrer sur la gestion complète des secours dans les jours à venir », a déclaré la porte-parole Karine Jean-Pierre dans un communiqué.

Par ailleurs, les autorités de Los Angeles ont ordonné l’évacuation immédiate du quartier historique de Hollywood. Un nouvel incendie, survenu à quelques centaines de mètres de Hollywood Boulevard, représente une menace directe pour la population. Les pompiers ont