Dans l’État de New York, où la loi était contestée, la gouverneure Kathy Hochul a déploré un « jour sombre » et a jugé « absolument scandaleux que (les juges) aient supprimé nos droits à jouir de restrictions sensées » sur les armes à feu. Elle a été suivie par le maire de la ville, qui a dit redouter « une vague de violences par arme à feu » après cette décision. « Nous allons coopérer pour juguler les risques créés par cette décision une fois mise en œuvre car nous ne pouvons pas laisser New York se transformer en Far West », a ajouté l’édile démocrate et ancien policier.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy