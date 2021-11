L’Afro-Américain Eric Adams a été élu maire de New York, ont annoncé mardi soir les chaînes américaines CBS et NBC, se basant sur des résultats préliminaires. Le démocrate de 61 ans a largement battu comme prévu son rival républicain Curtis Sliwa, d’après les premiers résultats diffusés par le bureau des élections de New York, devenant le deuxième maire noir de la capitale économique américaine.

Plus tôt dans la journée, Eric Adams a affiché sa grande émotion après avoir voté dans son quartier natal de Brooklyn, et a estimé que cette élection représentait une revanche sociale pour le « petit gars » qu’il était dans sa jeunesse et donc pour les New-Yorkais des classes populaires.

« Nous avons déjà gagné », avait-il lancé devant des journalistes en séchant ses larmes, sans lâcher un portrait de sa mère : « Je ne suis pas censé être ici. Mais puisque j’y suis, les New-Yorkais vont se rendre compte chaque jour qu’ils méritent également d’être dans cette ville » de huit millions d’habitants, classée à gauche et incroyable mosaïque de communautés et de classes sociales.

Campagne axée sur l’insécurité

ADVERTISEMENT

La course à la mairie a justement été marquée par l’insécurité. Le futur maire s’est accroché à la télévision avec son rival républicain Curtis Sliwa, personnage de 67 ans haut en couleurs, toujours coiffé d’un béret rouge et qui a créé en 1979 une sorte de milice, les « anges gardiens », patrouilles bénévoles censées lutter contre les agressions dans les rues, aux côtés de la police.

L’ancien policier Eric Adams s’est engagé à être intraitable contre les crimes et délits dont les indicateurs sont passés au rouge en 2020. Ainsi, Any Morales, une quinquagénaire portoricaine a voté pour lui parce ce qu’elle a « aimé ses propositions sur la sécurité » et qu’elle a « peur de sortir la nuit où les gens se font agresser gratuitement ».

Rattaché à l’aile droite du parti démocrate, Eric Adams s’affiche à fois en défenseur des classes moyennes et populaires, en pointe contre les discriminations raciales et également proche des milieux d’affaires de « Big Apple » (« Grosse Pomme »), le poumon financier de la planète.

Budget à 100 milliards

Le successeur de l’impopulaire Bill de Blasio gérera le plus gros budget municipal des États-Unis : 98,7 milliards de dollars pour l’exercice 2021-2022. Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2022.

Comme ses prédécesseurs, Eric Adams aura la main sur la plus importante force de police du pays (NYPD, 36 000 employés), dont il devra poursuivre les réformes, mais sans se mettre à dos son ancien corps d’origine puissant et syndiqué.