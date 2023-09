XALIMANEWS-Le point culminant a été atteint finalement par notre compatriote, le photographe Babacar Sambe, basé à Louisville Kentucky (Etats-Unis). Ce dernier a été désigné “Légende vivante” de la photographie lors des derniers Awards qui se sont déroulés en fin août dernier.

“Ce trophée est le meilleur parmi tous ce que j’ai pu avoir durant ces dix dernières années”, ainsi s’acclame Babacar Sambe, qui porte fièrement son bijou entre ses mains. Il a atteint ainsi le plafond des décorations du fameux Kentucky Intertainment Award organisé annuellement dans cette ville du midwest des États-Unis par la municipalité. Après 10 longues années de règne sans partage, le Sénégalais vient d’être désigné Légende vivante. Ainsi, dira-t-il, “cette récompense suprême lui permet de se retirer définitivement de la compétition, car dans sa profession, il n’a plus rien à prouver. Il a atteint le sommet avec 10 ans de succès”.

Confortablement logé dans son studio sis au Bardstown Road, le Boss du Sambe Photography & Design étale fièrement ses trophées sur la table comme pour dire que rien ne s’acquiert au hasard. “Seul le travail paie. Je suis venu très tôt aux États-Unis, passionné par ce métier de photographe. Dieu m’a donné la chance d’intégrer l’université de Louisville où j’ai suivi une formation professionnelle. C’est en 2006 que j’ai ouvert mon studio. Bientôt 17 ans que j’exerce ce métier avec professionnalisme. En plus je suis “designer”, je fais des montages, pubs et autres pour mieux donner une touche particulière à mon job”, a expliqué le natif des Parcelles Assainies de Dakar. Depuis Avril 2018, la mairie de Louisville lui a décerné une journée dénommée “Babacar Sambe Day” pour célébrer ses nombreux “accomplishments”. C’était du temps de l’ancien maire Gregg Fisher. Il a jugé nécessaire de me consacrer cette journée, car je participe à l’économie du pays grâce à des réalisations”. En outre, Babacar Sambe a remporté le “Bridging the Gap Global honorary award” en 2020, le “Black owned business excellent award”en 2020 et 2022, consacrant la culture afro-américaine dans cette ville. La désormais “légende vivante” de la photographie a reçu sa récompense le 19 août dernier au Norton Healthcare Sports & Learning Center, sis dans l’avenue Mohamed Ali, du nom de l’ancien champion de boxe (natif et légende de cette ville américaine), où le Kentucky Urban Intertainment Award 2022 a eu lieu.

ADVERTISEMENT

Il décerne une mention particulière à tout ce qui l’ont aidé dans le chemin du succès, tout en exhortant les jeunes à croire à eux-mêmes. “Dans la vie, tout est possible. Il suffit juste d’y croire et de bien travailler avec courage, sérieux et abnégation”, a-t-il conclu.



Par Papa Waly NDAO, Louisville Kentucky (États-Unis