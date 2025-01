États Unis-Los Angeles : les pompiers luttent toujours à contenir les principaux incendies

XALIMANEWS-Les incendies les plus majeurs continuent continuent de se propager dans la deuxième plus grande ville des Etats-Unis, rapporte RFI, ce dimanche.

Selon Radio France Internationale, le dernier bilan s’élève à seize morts et le feu qui a ravagé le quartier de Pacific Palisades inquiète particulièrement les pompiers. Cette incendie appelé « Palisades », est la plus importante en superficie et c’est celle qui a causé les destructions les plus spectaculaires, notamment à Pacific Palisades et à Malibu, sur la côte. Ce feu se déplace désormais vers l’est. De nouveaux ordres d’évacuation ont été lancés, notamment pour le quartier de Brentwood, qui est un quartier très peuplé.

Cependant, les autorités de Los Angeles expriment leur inquiétude face à des incendies ravageant la région, notamment autour de l’autoroute 405, un axe crucial reliant la ville à la vallée de San Fernando. Le Getty Center, un bâtiment en pierre censé être ignifuge, est situé dans cette zone menacée. Quatre incendies principaux restent actifs : le « Palisades », le plus étendu avec 10 000 hectares détruits, et l’« Eaton », le plus meurtrier avec 11 décès à Pasadena. Ces deux incendies sont peu maîtrisés (11 % et 15 %). Deux autres, « Kenneth » et « Hurst » , au nord, sont mieux contrôlés, tandis que celui près d’Hollywood est totalement éteint.