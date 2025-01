Etats-Unis : Qu’est-ce que le Red Dye 3, ce colorant interdit par la FDA dans les aliments, les boissons, les médicaments, les medicaments et déjà banni en Europe, en Australie et en Nouvelle Zélande ?

XALIMANEWS-Aux Etats-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) a accédé à une pétition déposée en 2022 par des groupes de défense des consommateurs visant à interdire l’utilisation du colorant dans les aliments et les médicaments.

Les régulateurs alimentaires des États-Unis ont interdit le Red Dye 3, un colorant utilisé dans les aliments, les boissons et les médicaments après que des preuves ont montré qu’il provoquait le cancer chez les rats.

Mercredi, la Food and Drug Administration (FDA) a interdit le colorant sur la base d’une pétition déposée en 2022 par des groupes de défense des consommateurs contre son utilisation, qui avait déjà été interdite dans les cosmétiques il y a 35 ans.

La FDA a déclaré qu’elle avait pris cette mesure pour une « question de droit » après que des études ont montré que le colorant rouge vif avait provoqué le cancer chez les rats de laboratoire. La décision, a indiqué l’agence, était fondée sur une loi appelée Clause Delaney, qui oblige la FDA à interdire tout additif provoquant le cancer chez l’homme ou l’animal.

Le colorant a déjà été interdit pour un usage alimentaire en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande, à l’exception de certaines sortes de cerises au marasquin utilisées dans des cocktails ou confites.

En 2011, une étude de l’Autorité européenne de sécurité des aliments n’a révélé aucun problème de sécurité en raison des niveaux d’exposition minimes des cerises contenant de l’érythrosine, connue sous le nom de E127 en Europe et de Red 3 aux États-Unis.

Voici ce que nous savons du colorant et de la décision de la FDA :

Connu sous le nom d’érythrosine, le FD&C Red No. 3 ou Red 3 est un additif colorant à base de pétrole utilisé pour donner aux bonbons et à certains sirops contre la toux une couleur rouge cerise.

En 1990, la FDA a interdit l’utilisation de ce colorant dans les cosmétiques et les médicaments non oraux, y compris les crèmes anti-douleur, après qu’une étude ait montré qu’il provoquait le cancer lorsqu’il était consommé par des rats.

En 2022, plusieurs organisations de consommateurs et scientifiques ont demandé à la FDA d’interdire définitivement toutes les utilisations restantes du Red 3. En novembre 2024, près de deux douzaines de membres du Congrès ont envoyé une lettre aux responsables de la FDA exigeant l’interdiction du colorant.

Mais la décision prise par l’organisation intervient également dans le contexte du choix du président élu américain Donald Trump de diriger l’agence de santé du pays, Robert F. Kennedy Jr., appelant à l’interdiction des additifs alimentaires et des produits chimiques.

Pourtant, malgré les réactions négatives, le Red 3 apparaît toujours dans les ingrédients des collations et des gâteaux populaires aux États-Unis, notamment le glaçage décoratif rouge de Betty Crocker et les bonbons Candy Corn de Brach.

Qu’a dit la FDA ?

Dans un communiqué annonçant la décision mercredi, la FDA a déclaré qu’elle « prenait des mesures qui retireraient l’autorisation d’utilisation du FD&C Red No. 3 dans les aliments et les médicaments ingérés ».

« Les preuves montrent un cancer chez des rats mâles de laboratoire exposés à des niveaux élevés de FD&C Red No.3. Il est important de noter que la manière dont le FD&C Red No. 3 provoque le cancer chez les rats mâles ne se produit pas chez les humains », ajoute le communiqué.

Cependant, la FDA a cité la clause Delaney comme raison pour laquelle la décision a été prise d’interdire le colorant, bien qu’elle ait constaté que la façon dont il propage le cancer chez le rat ne s’applique pas aux humains.

La clause, qui, selon la FDA, a été utilisée en 2018 pour interdire certains arômes synthétiques, « interdit l’autorisation par la FDA d’un additif alimentaire ou d’un additif colorant s’il s’avère qu’il provoque le cancer chez l’homme ou l’animal ».

L’organisation a déclaré que les fabricants qui utilisent ce colorant dans les aliments auront jusqu’au 15 janvier 2027 pour reformuler leurs produits.

Pour les fabricants de médicaments, les produits doivent être reformulés d’ici le 18 janvier 2028 pour se conformer à l’interdiction.

Qu’ont dit les fabricants et les groupes de consommateurs à propos de cette interdiction ?

La National Confectioners Association des États-Unis, la principale organisation commerciale de l’industrie américaine de la confiserie, dont la valeur s’élève à 48 milliards de dollars, a déclaré dans un communiqué suite à l’annonce de mercredi qu’elle « continuerait à suivre et à se conformer aux directives et aux normes de sécurité de la FDA ».

« Nos consommateurs et tous les acteurs de l’industrie alimentaire veulent et attendent une FDA forte et un cadre réglementaire national cohérent et fondé sur la science. Nous disons depuis des années que la FDA est le décideur national légitime en matière de réglementation et le leader en matière de sécurité alimentaire.«

Le Center for Science in the Public Interest, qui a poussé la pétition de 2022 pour interdire le Red 3, a salué la décision de la FDA, affirmant que l’agence « remédiait enfin à un échec réglementaire de plusieurs décennies ».

Cependant, l’Association internationale des fabricants de colorants, qui appelle à une utilisation sûre des additifs colorants naturels et synthétiques, a déclaré que la FDA « reste ferme dans son engagement à respecter les normes de sécurité les plus élevées pour les colorants ».

additifs », la quantité de Red 3 consommée par les rats pour provoquer le cancer doit être prise en compte.

« La science a progressé de manière significative au cours des trois dernières décennies, et c’est désormais un principe largement accepté selon lequel les animaux testés nourris avec des additifs à des concentrations élevées peuvent produire une incidence accrue de tumeurs, mais cela n’indique pas nécessairement que les mêmes effets se produiront chez les humains », » il a dit dans une déclaration.

Quels autres additifs alimentaires une administration Trump pourrait-elle cibler ?

Robert F. Kennedy Jr., qui attend sa confirmation au Sénat pour occuper le poste de secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, a déjà jeté son dévolu sur l’interdiction d’autres additifs et aliments.

En octobre, Kennedy a appelé les sociétés céréalières à « retirer les colorants de leurs aliments ».

Mais sa position sur les huiles de graines, qui comprennent l’huile de canola, de soja et de tournesol, a fait l’objet de vives critiques de la part des nutritionnistes et des scientifiques.

Kennedy a affirmé que les Américains avaient été « empoisonnés sans le savoir » par les huiles de graines, le suif de bœuf étant une option meilleure et plus saine.

Cependant, Christopher Gardner, professeur de médecine à l’Université de Stanford, a déclaré au New York Times que des décennies de recherche avaient prouvé que les huiles de graines étaient liées à une meilleure santé.

Il a ajouté que suggérer le contraire « ne fait que saper la science ».

Avec Al Jazeera