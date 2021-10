XALIMANEWS- Un enfant de 2 ans a tué sa mère qui assistait à une réunion sur Zoom d’une balle dans la tête, menant à l’arrestation mardi 13 octobre en Floride du père, accusé de n’avoir pas mis son arme hors d’atteinte du bambin. Veondre Avery, 22 ans, accusé d’homicide involontaire par négligence et de ne pas avoir rangé de manière sécurisée son arme à feu, a été placé en détention, ont annoncé la police et un procureur. C’est avec son arme, qu’il avait rangée – chargée et sans le cran de sûreté – dans un sac à dos Pat’ Patrouille, une série télévisée pour enfants, que leur enfant a tué Shamaya Lynn à leur domicile, le 11 août, d’une seule balle et alors que la jeune femme de 21 ans était en pleine réunion sur Zoom.

