XALIMANEWS- 62% des sondés (soit +11,8 points de pourcentage depuis décembre 2020, et +23,7 points depuis décembre 2020) déclarent qu’ils sont disponibles pour se vacciner contre le Covid-19, 33,4% déclarent qu’ils refuseraient de se faire vacciner si un vaccin leur est proposé. C’est ce qui ressort d’une enquête réalisée par téléphone par le Bpe (Bureau de prospective économique) dirigé par Moubarack Lô, du 12 au 14 mars 2021, en langues nationales ou en français, sur la base d’un questionnaire préétabli.

La France, l'Italie, l'Allema­gne et l'Espagne ont annoncé, ce lundi, suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca par précaution. Une décision intervenue dans un contexte où le Bureau de prospective économique (Bpe) du Sénégal, dirigé par Moubarack Lô, a initié une série d'enquêtes d'opinion sur le vaccin.

Parmi le groupe favorable à la vaccination, 69,4% le feraient pour se prémunir définitivement de la maladie ; alors que 15,5 % prendraient le vaccin parce que c’est une recommandation des autorités, et 13,2% parce qu’ils ont vu des autorités se faire vacciner, révèle le document.

Quant aux personnes réfractaires au vaccin, elles avancent les raisons suivantes : le risque des effets secondaires (pour 65% d’entre elles, en forte augmentation depuis février) ; la non dangerosité du Covid-19 (pour 8,3% d’entre eux) ; la rapidité de fabrication des vaccins et la non-responsabilité des laboratoires (pour 6,2% d’entre elles) ; de multiples autres facteurs (pour 20,4% des sondés).

Par ailleurs, Moubarack Lô, Directeur général du Bpe, et Moussa Diaw, directeur technique, informent que les hommes et les femmes accordent le même niveau de confiance (62% de chaque groupe) au vaccin.

Toutefois, ajoute le rapport, l’accueil favorable de la vaccination augmente avec l’âge. Ainsi, chez les jeunes de 18 à 24 ans, ils ne sont que 35,4% à accepter le vaccin, contre 53,4% des 25 à 39 ans et 73% des plus de 40 ans. Et les régions les plus réceptives au vaccin sont celles de Matam (82,5% de réponses positives), Fatick (81,6%), Tambacounda (70%), Louga (69,3%), Dakar (69,1%), Sédhiou (68,8%), Kolda (68,8%) et Kaolack (67,6%). Et les régions de Saint-Louis (56,5%), Diourbel (54,7%), Kaffrine (53,1%), Kédougou (50%), Ziguinchor (44,4%) et Thiès (avec seulement 41,9% de réponses positives) sont en dessous de la moyenne nationale.

Autre chose, les sondés ont été interrogés sur la levée de l’Etat d’urgence programmée le 19 mars prochain. En fait, 95,3% d’entre eux sont favorables à la levée de l’Etat d’urgence sanitaire, contre 3,1% qui y sont opposés et 1,6% qui n’ont pas d’avis sur la question.

Il s’agit d’une enquête téléphonique réalisée auprès d’un échantillon de 961 personnes sélectionnées selon la méthode des quotas. Les variables de quotas utilisées constituent le sexe, l’âge, le niveau de formation et le département. «Elle respecte fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage. L’univers de l’enquête (ou population cible) est constitué des individus âgés de 18 ans ou plus, des 45 départements du pays, appartenant à un ménage ordinaire. L’enquête a été réalisée par téléphone, du 12 au 14 mars 2021, en langues nationales ou en français, sur la base d’un questionnaire préétabli. La marge d’erreur est de +-3%», soutiennent Moubarack Lô et ses collègues.

Le Quotidien