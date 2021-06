XALIMANEWS- Pas de vainqueur à Wembley ce vendredi soir. Dans un choc du groupe D de l’Euro, l’Angleterre et l’Ecosse se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0). Une déception pour les Three Lions, légitimement cités parmi les favoris de la compétition. Au classement de la poule, la République tchèque et l’Angleterre – qui s’affronteront le 22 juin lors de la troisième journée – sont en tête avec 4 points, devant la Croatie et l’Ecosse (1 pt).

