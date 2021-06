Par contre, les trois équipes du «groupe de la mort» ont pris la porte en 8es de finale, le Portugal et l’Allemagne ayant subi le même sort que la France. Les quarts de finale, avec notamment une affiche entre la Belgique et l’Italie, auront lieu vendredi et samedi prochains, avant les demi-finales les 6 et 7 juillet et la finale, le 11 juillet.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy