Europe-Asie : vers une fracture diplomatique entre l’Inde et le Canada

XALIMANEWS-L’Inde et le Canada se retrouvent au bord de la rupture diplomatique en raison d’une crise qui a éclaté après l’assassinat d’un citoyen canadien, Hardeep Singh Nijjar, un militant sikh indépendantiste, rapporte RFI.

L’incident a eu lieu en juin 2023, lorsque Nijjar a été tué par balles à l’extérieur d’un temple sikh au Canada. Cet assassinat a immédiatement suscité des interrogations, notamment concernant l’implication de l’Inde. Le gouvernement canadien a rapidement accusé les services secrets indiens d’être responsables de ce meurtre, une accusation que l’Inde a fermement niée.

Hardeep Singh Nijjar était un défenseur de l’indépendance du Pendjab, un État du nord de l’Inde où réside une importante population sikh. Il prônait la création d’un État indépendant pour les Sikhs, une idée qui a longtemps divisé l’Inde. Depuis les années 1980, cette question de l’indépendance du Pendjab a en effet provoqué une insurrection violente et des affrontements avec les autorités indiennes, ce qui a laissé des cicatrices profondes dans la société indienne.

Le contexte de cet assassinat est donc particulièrement sensible, car il réveille des tensions historiques autour de la question de l’indépendance du Pendjab, un sujet considéré comme extrêmement délicat en Inde. Ce climat a rapidement intensifié les accusations entre les deux pays, et la crise diplomatique a franchi un nouveau seuil le 15 octobre 2024, marquant un point de non-retour dans les relations bilatérales entre le Canada et l’Inde.