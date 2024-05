Europe-Russie : « Ensemble, nous vaincrons », dixit Vladimir Poutine lors de sa cérémonie d’investiture pour un 5ème mandat

XALIMANEWS-Vladimir Poutine a été investi pour un cinquième mandat présidentiel, prolongeant ainsi son règne au Kremlin pour une durée supplémentaire.

À 71 ans et après près d’un quart de siècle au pouvoir, Poutine maintient une emprise incontestée malgré une opposition affaiblie, alors que les forces russes intensifient leurs actions sur le front ukrainien. Sa réélection, sans concurrent sérieux, il y a près de deux mois, a été présentée comme un triomphe par le Kremlin et assure son maintien au pouvoir au moins jusqu’en 2030.

« Je jure (…) de respecter et de protéger les droits et libertés de l’Homme et du citoyen, de respecter et de protéger la Constitution, la souveraineté, l’indépendance, la sécurité et l’intégrité du gouvernement », a-t-il déclaré, selon une correspondante de l’AFP sur place.

« C’est un grand honneur, une responsabilité et un devoir sacré » de diriger la Russie, a dit Vladimir Poutine, qui a par ailleurs promis à ses concitoyens qu’ils vaincraient « ensemble » et sortiraient plus « forts » d’une « période difficile », en plein conflit armé contre l’Ukraine.Selon France 24, l’investiture s’est déroulée dans la somptueuse salle Andreïevski du Kremlin, en présence de l’élite politique nationale et de dignitaires étrangers, notamment l’ambassadeur français. Cependant, plusieurs pays européens tels que la Pologne, l’Allemagne et la République tchèque ont choisi de ne pas envoyer de délégués pour exprimer leur désaccord avec la politique du Kremlin.