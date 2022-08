Sans doute, le réseau d’évacuation des eaux usées, fortement éprouvé par les dernières fortes pluies, va s’améliorer. Hier, le ministre de l’Eau et de l’assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a procédé au lancement des travaux de construction d’un émissaire à proximité de la plage de Malibu, dans la zone de Guédiawaye. Selon le ministre, cet émissaire aura un diamètre de 1400 mm et une longueur de 5200mm. Face aux autorités locales et coutumières du village de Cambérène, Serigne Mbaye Thiam annonce que cette infrastructure «permettra d’évacuer les eaux très loin au large de la plage, ce qui évitera leur retour vers le rivage». Il rassure les riverains sur le respect desnormes environnementales : «En définitive, les risques de pollution seront réduits conformément aux préoccupations des riverains et des défenseurs de l’environnement.» Cette opération de construction d’un émissaire marin est une première au Sénégal, qui vise à densifier son réseau d’évacuation des eaux usées. «Sous nos cieux et en Afrique de l’Ouest, c’est une première. Cela nécessitera le recours aux techniques les plus affinées comme le microtunnelage. Il s’agit de poser sans ouverture, une tranchée de manière souterraine avec une précision altimétrique et planimétrique importante», précise le ministre de l’Eau et de l’assainissement. «Cette option offre l’avantage de pouvoir travailler quellesque soient les conditions géophysiques et météorologiques. Elle minimise aussi l’impact sur l’environnement marin», assure Serigne Mbaye Thiam.

