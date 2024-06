Évaluation des établissements de santé : Le Dr Ibrahima Sy visite les établissements hospitaliers pour évaluer les conditions de travail

XALIMANEWS-Le Dr Ibrahima Sy, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, a continué sa série de visites inattendues dans les établissements hospitaliers dans le but de prendre le pouls du personnel et des services de santé dans plusieurs hôpitaux de la région.

Le Ministre a effectué, hier samedi, des visites surprises au Centre d’Hémodialyse Ancien Hangar des Pèlerins, à l’Hôpital Le Dantec, et à l’Hôpital Roi Beaudoin de Guédiawaye. Il a pris le temps de rencontrer le personnel et d’examiner les conditions de travail dans ces établissements de santé.

Ces visites font suite à une initiative similaire au début du mois, où le Ministre avait surpris le personnel de l’Hôpital Youssou Mbargane de Rufisque. En mai dernier, le Dr Ibrahima Sy avait inspecté les services des urgences, de la maternité et de la chirurgie de cet hôpital. Un communiqué du ministère de la santé a souligné que l’objectif principal de ces visites était de s’informer sur l’état des établissements hospitaliers, les conditions de travail et l’accueil réservé aux patients.

Le Ministre a également profité de l’occasion pour saluer et encourager le personnel médical en service pendant le week-end. Ces visites surprises reflètent l’engagement du Ministère à garantir des normes élevées de qualité et de soins dans les hôpitaux du pays.