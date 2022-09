Toutefois, les membres de la coalition s’accordent à tirer les enseignements de cette évaluation en vue de consolider leurs acquis et d’améliorer leur stratégie de participation aux prochaines joutes électorales. Ils s’engagent aussi à poursuivre le combat politique et citoyen auprès des populations et des forces vives du Sénégal notamment et à s’opposer à toute tentative de la part du Président de la République de briguer un troisième mandat consécutif en violation flagrante de la Constitution.

« La constitution de la coalition est faite sur la base d’une charte qui engage les partis politiques et mouvements citoyens membres à participer de manière solidaire au financement de la campagne et de la mutualisation des ressources humaines et matérielles. Cependant, la plupart des leaders n’ont pas respecté la charte malgré leur ferme engagement à apporter leur soutien financier pour la campagne électorale. La preuve, la caution de 15 millions a été versée par le président de l’UC Bunt Bi, mandataire national, sur ses propres fonds. Durant la collecte de parrainages, certains mouvements ou partis politiques sont venus rejoindre la coalition. Des négociations ont été entamées avec Bokk Gis Gis qui avait proposé un appui financier de 215 millions de F CFA et une somme de 1 million de F CFA par département, la mise à disposition de son siège, l’apport des parrainages. Mais les négociations avec ce parti n’ont pas abouti finalement à quelques jours du dépôt des parrainages à la DGE », explique-t-il dans des propos relayés par Walfnet.

