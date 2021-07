Les rassemblements politiques notés un peu partout à travers le pays ne seraient-ils pas les sources de propagation ? Ne seraient-ils pas, également, la cause de cette remontée des cas dans le pays ? Je n’en doute pas si on se réfère aux marées humaines qu’ont drainées certaines manifestations politiques ces dernières semaines sans aucun respect des mesures barrières. Nous avons tous été témoins de la mobilisation de l’opposition et de la majorité présidentielle à l’occasion de la célébration de l’anniversaire du 23 juin, à la place de la nation et aux Hlm Grand-Yoff, les tournées politiques avec le passage du président, Macky Sall dans des régions dont la plus récente est Thiès avec des rassemblements à couper le souffle, sans que les citoyens dans leur écrasante majorité ne se conforment aux mesures sanitaires édictées, les plages qui refusent du monde en ce début d’été. C’est dire que le relâchement, nous qui le décrions, sommes les premiers à l’encourager.

Jusqu’ici plus résistants au virus, les jeunes seraient les principales cibles à devoir en pâtir avec les nouveaux variants Delta (dit « indien »), Beta (dit « sud-africain »), Alpha (dit « britannique ») et nigérian identifiés sur le sol sénégalais par l’Institut Pasteur de Dakar. « On constate de plus en plus de jeunes sans comorbidité qui font des formes graves, même si, heureusement, ils arrivent à s’en sortir », a révélé le Pr Seydi, vendredi dernier, à l’occasion de la réunion du Comité national de gestion des épidémies au ministère de la Santé et de l’Action sociale.

