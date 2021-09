Donc, ce sont plutôt les reflexes de solidarité de corps pour réparer une injustice à l’endroit de leur chef, et non des motivations politiques actionnées de l’extérieur, qui seraient à la base de ce putsch, et qui expliqueraient leur souci de ne pas se mettre à dos les grandes puissances dont les intérêts sont en jeu en guinée, et aussi, l’apaisement politique et social qu’ils ont auquel ils ont appelé.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy