XALIMANEWS -Les épreuves du Cfee et du Concours d’entrée en sixième auront lieu le mardi 6 et le mercredi 7 juillet 2021 sur toute l’étendue du territoire national et en Gambie. Selon le directeur des examens et des concours Moctar Ndiaye, le nombre total d’inscrit est de 293 733, dont les 53,36% sont des filles.

