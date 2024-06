Examens du CFEE et d’entrée en 6e à Louga : 14 743 candidats inscrits, les filles représentent 59,51% l’effectif total

XALIMANEWS-Cette année, l’inspection d’académie de Louga a enregistré un total de 14 743 candidats inscrits aux examens du certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et de l’entrée en sixième, selon Ousmane Kane, responsable de la communication, interrogé par l’Aps.

Ces candidats seront répartis dans 86 centres d’examen des inspections de l’éducation et de la formation (IEF) situés à Kébémer, Linguère et Louga. Les filles représentent 59,51% de l’effectif total, soit 8 775 candidates, contre 5 968 candidats masculins.

Par rapport à l’année précédente, le nombre de candidats inscrits a augmenté de manière significative, passant de 13 389 en 2023 à 14 743 en 2024, soit une hausse de 1 354 candidats. Cette augmentation est particulièrement notable dans les départements de Louga (+572 candidats) et Kébémer (+507 candidats).

Pour assurer le bon déroulement des examens, des mesures strictes ont été mises en place, incluant la réquisition de véhicules par le gouverneur de Louga pour le transport des épreuves et des membres du jury, ainsi qu’un dispositif de sécurité renforcé autour des centres d’examen. Les épreuves du CFEE et de l’entrée en sixième auront lieu les mardi 25 et mercredi 26 juin 2024.