Exclusion de Doudou Ka du gouvernement : Ses partisans critiquent Macky Sall et quittent l’Apr

XALIMANEWS-La frustration des partisans de Doudou Ka, ancien ministre de l’Économie, de la Coopération et du Plan, est palpable. Son absence du nouveau gouvernement dirigé par Sidiki Kaba a suscité leur indignation. Rassemblés à son domicile à Boucotte, à Ziguinchor, ils ont exprimé leur mécontentement envers le président Macky Sall, qu’ils estiment peu reconnaissant envers Doudou Ka, qu’ils considèrent comme le principal représentant de l’APR dans la région.

«C’est lui qui va au front, qui anime le parti ». Raison pour laquelle, les militants du mouvement “Dogou pour le grand Sénégal” ont décidé de quitter l’APR.

«Au lieu de le récompenser au moins d‘un poste de Premier ministre, on le vire. Nous avons d’ailleurs décidé, nous au sein du mouvement Dogou, de quitter l’APR. Et on demande à Doudou Ka de quitter et d’aller sous sa propre bannière du mouvement », déclare le coordonnateur de Dogou, Taibou Diedhiou dans des propos recueillis par Walfnet.

Poursuivant, il précise que malgré leur retrait, ils vont voter pour Amadou Ba car, indique-t-il, «notre leader a toujours dit qu’il votera pour le candidat choisi par le Président Macky Sall».