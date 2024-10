Exclusion du Sénégal du Business Ready : Le démenti de l’Apix

XALIMANEWS- Le Sénégal n’est pas exclu par la Banque Mondiale de son classement « Business Ready » (B-Ready), contrairement aux récentes informations diffusées par certains médias. Dans un communiqué, l’Apix donne les détails.

« La Banque mondiale a lancé un nouveau baromètre de l’environnement des affaires intitulé « Business Ready », qui remplace l’ancienne notation Doing Business. Dans la lignée de Doing Business, cet outil évalue et compare l’environnement des affaires à travers différents pays dans le monde. Cette nouvelle notation vise à favoriser l’investissement privé, à créer des emplois et à améliorer la productivité des économies.



La première édition de cet outil d’évaluation ne couvre actuellement que 50 économies sélectionnées dans le cadre d’une phase pilote », dit la source. Elle ajoute que le Sénégal n’est donc pas « concerné », pour cette édition, ce qui est normal puisque l’outil sera progressivement élargi.



D’ici 2026, le classement Business Ready inclura près de 180 économies dont le Sénégal (50 économies pour l’édition 2023-2024; 120 économies pour l’édition 2024-2025 ; et 180 économies pour l’édition2025-2026), y compris le Sénégal.