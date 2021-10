Disparue des radars, l’ancien ministre Fatou Tambedou refait surface.

Ainsi, à travers une lettre incendiaire adressée au Président Macky Sall dont la rédaction de »Senegalactu » détient une copie, l’ex ministre crache du feu.

Sur ce, l’ancien Ministre Délégué solde ses comptes par rapport à sa défenestration.

De même, elle est revenue sur « l’échec » du Programme décennal de lutte contre les inondations (Pdlci) surtout dans sa localisation à Keur Massar.

Lançant ses diatribes, elle révèle que les populations sont fatiguées de la précarité.

Revenant sur les élections locales, Fatou Tambedou déclare la guerre à la coalition Benno Bokk Yakaar à Keur Massar.

Voici in extenso la lettre :

« Lettre ouverte au Président de la République.

Excellence Mr le Président de la République c’est avec le respect qui sied que je m’adresse à vous en tant que citoyenne et ex ministre.

Mr le Président en octobre 2016 je quittais le gouvernement Dione 2 pour faute inconnue jusqu’à ce jour et en bon légaliste j’ai exigé une notification de cette décision, je reste toujours à l’écoute. Je me désole qu’à l’époque on préféra plus amuser la galerie au rythme de faits divers et revues de presse si plaisantes et nauséabondes que de faire fonctionner la vraie administration. Ainsi mon nom a été sali, ma réputation bafouée. Le temps me donne raison 5 ans après, jour pour jour. « Limogée »(?) en essayant de préserver les principes étatiques je me retiens aujourd’hui encore d’épiloguer sur le comment c’est possible alors que le président était entre ciel et terre au retour d’un voyage; si rapide a été la réaction mais normale car seule voie de salut après une première tentative de liquidation mort-né à la Adji sarr-Ousmane sonko.

Mr le Président j’ai joué ma partition en consolidant la sacralité et le caractère mythique de l’Etat durant mon séjour dans le gouvernement en vous tenant informer de tous mes déboires avec des preuves allant jusqu’à demander mon départ de l’attelage gouvernemental alors que je pouvais me livrer à du déballage médiatique ou via les réseaux sociaux.

Mr le Président, j’ai épousé la politique grâce aux valeurs et vertus que vous défendiez :de jom, de foula, de fayda et de fiit. Ces valeurs ont faits ma fierté cette fameuse soirée à l’Assemblée nationale, je ne suis animée d’aucun regret ni remord.

Mr le Président informez d’une tentative de coup d’Etat à votre régime resteriezvous inerte? Oh que non, j’ai agi par nécessité au risque de me voir accuser d’une malversation financière. La machine déjà en marche, il me fallait réagir. J’ai agi pour nos concitoyens qui pataugent à chaque hivernage, j’ai agi pour l’honneur des banlieues, j’ai agi pour la dignité de keur massar qui pour la première fois avait un ministre. Oui Mr le président j’ai agi pour moi et instinctivement pour la postérité car l’avenir me donna raison.

Mr le Président, j’ai combattu l’injustice à vos côtés et je suis moi-même victime de cette injustice gratuite de votre part.

Mr le Président, le constat général reste que vous avez la magie de vous entourer de comploteurs qui ont réussi à vous faire tourner le dos à tous vos valeureux compagnons qui ne souhaitent que votre réussite, ils rient de vous sous cape et poursuivent leur bamboula « badolayiste ». Ils font nommer et éliminer qui ils veulent comme me l’a certifié ouvertement et si joyeusement ce conseiller du Pr qui mandaté certainement par ses acolytes à la sortie d’une réunion au lendemain des événements me dit : « madame vous ne serez plus rien dans ce régime, enfin mission accomplie »; qu’il en soit ainsi, j’ai jamais réclamé de nomination. Cher Mr je préfère 12ans de faim, de soif, de misère et d’extrême pauvreté à 12 ans à des postes et responsabilités par complaisance. Je préfère la mort à la honte comme j’ai préféré le silence à la parole inutile durant ces 5 dernières années. Donc mine komi dimo les puulars comprendront.

Mr le Président de la République, je me réjouis néanmoins que vous constatiez par vous-même ce qu’est devenu votre si ambitieux Plan décennal de lutte contre les inondations malheureusement très tard. Et qui sait peut être si vous m’aviez prêté une oreille attentive le scandale des passeports diplomatiques pouvez être évité idem pour les événements de mars qui n’ont pas occasionné que des morts mais ont ressuscité beaucoup de gens victimes de ces mesquineries de votre entourage. Comme je dis souvent le grand complot de l’histoire à mis à nu tous les autres complots. Aussi vous n’alliez pas:

– réclamé un audit du Pdlci

– élaboré un nouveau programme 2023-2033

– recourir simultanément à un plan Orsec

Et plusieurs autres scandales qui ont entaché votre gouvernance.

Mr le Président, pourquoi il fallait que je devienne ipso facto folle, pourquoi ma maison a été doublement visitée et je sais aussi que vous ne savais rien des minutes, heures voir jours qui ont suivi cet incident ou même quand il m’a été demandé d’organiser la passation alors que vous même savais que le ministre délégué est exempté de ce cérémonial. Mr le président, dites à notre chère administration que je suis une mère de famille et citoyenne de ce pays. Etant admise à la fonction publique, depuis 2016 je cours derrière une affectation à moins qu’elle ne soit devenue une administration à la solde de l’Apr et Benno.

Mr le Président, je me suis engagée sans faille à vos côtés mais votre accession à la magistrature suprême ne m’a causé que de la douleur si c’est intentionnelle c’est réussie, la raison je ne l’a connais pas mais il est vrai que ça ne me surprends guère, seule la virulence m’a ébahi.

Mr le Président, lors de mon passage dans des émissions télé de la place, la veille de votre historique visite touristique à keur massar il m’a été rapportée que la présidence détient mon dossier médical et que je devais me taire. Je donne l’autorisation qu’il soit mis à la disposition de toute personne intéressée afin que nul n’en ignore le contenu dès lors qu’il est nul et non avenu car vous-même avez reconnu l’échec du Pdlci et le détournement des fonds confortant ainsi mon propos. Pathétique, accuser une personne de folie et attendre un an pour finalement brandir un pseudo dossier comme arme de guerre, rien de sérieux. Donc c’était du blabla après on régularise. L’amateurisme dont font montre certains de vos collaborateurs ne cesse de me surprendre. Merci Mr le président soul ay ndananes samp ay thiounés émergents. M le Président, le Sénégal d’en bas est fatigué, pauvre et a faim, dagno khif. Hommage aux

« fondélogues », »thiakrylogues », »thiérélogues »,

aux »ndambélogues », »aux »cafétoubalogues »ainsi que notre seul et unique grand « sombilogue » notre goro national sans oubliés les »tanganalogues », les « gargottologues », « beignetlogues »et « fatayalogues »; nexna-safna-selna.

Mr le Président le plus cocasse de toute cette histoire reste que keur massar garde jalousement son trophée de grand gagnant des inondations comme pour dire Dieu est juste.

Et maintenant que tout semble clair et limpide aux yeux du peuple sénégalais d’ici et d’ailleurs je fermerai cette si longue missive en vous disant Mr le Président la départementalisation de keur massar est une vielle doléance de loin antérieure à votre élection. Force est de constater aujourd’hui votre volonté de nous faire endoctriner et nous ramener à l’esclavage en exportant de tout bord de nouveaux « responsables » au grand détriment de ces braves hommes et femmes acquis à votre cause au moment où personne ne voulais de vous. Maintenant que tout est rose vous les écartez tous et je me demande de quelle base politique peut-on se prévaloir dans un champ déjà cultivé, récolté où il ne reste que l’usufruit. Quelle a été la faute des massarois et massaroise si ce n’ait vous offrir à chaque fois que vous le souhaitez leur voix, symbole d’un engagement indéfectible à votre cause. Mr le Président personne ne vous soutiendra dans cette aventure et j’en appelle au sens de la responsabilité des braves hommes et femmes de jaxay, keur massar Nord et Sud, de Malika et yeumbeul Nord et sud ça ne passera pas. Nous disons non à cette forfaiture, cette humiliation, ce projet de pillage et détournement des ressources de notre localité au profit d’inconnus. Keur massar ne sera pas ce citron à presser de son jus vivrier au détriment de ses fils et profitant à des prédateurs et politiciens en quête de notoriété. Aussi, c’est fini l’épopée de maire suffisant, arrogant, impertinent et sectaire. Croyez-moi Mr le président on se fera le luxe de mâcher du bon pain chocolat version Benno touss tassar dans nos urnes. Di voté di yeuy sa simngom marron-beige.

Mr le Président permettez-moi de profiter de cette occasion pour remercier les personnes qui très tôt ont cru en la vérité. Mention spéciale à ma maman honorable Seynabou Wade, au maire de yeumbeul sud Bara gaye à qui je témoigne tout mon soutien comme se fût le cas me concernant. Pour l’Apr Cher président votre solidarité comme devise est si maigre et obsolète. Merci à ce ministre maire, un député, un dg et de merveilleux militants qui se reconnaitront grand merci à vous.

M le Président j’allais oublier, merci de me rembourser les 3 années de mon salaire que j’avais utilisé pour le fonctionnement de mon cabinet.

En route vers de nouvelles perspectives avec une conférence de presse en vue, de nouveaux défis et challenge pour un Sénégal libre et prospère.

Fatou TAMBEDOU

Titulaire d’un DEA en droits humains

Ancienne membre du secrétariat exécutif national de l’APR Ancienne ministre de la République

Fait à Dakar le 21 octobre 2021