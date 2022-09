Mimi Touré a préféré rester zen et ne pas placer un coup de poignard sur le dos de Aminata Mbengue Ndiaye et de garder toute sa dignité. Un tel acte aurait été une lâcheté de sa part. Mimi Touré donne une grande leçon d’éthique à l’actuelle classe politique au pouvoir. Malgré les trahisons et humiliations qu’elle a subies, elle a préféré rester digne et ne pas participer nullement au partage du gâteau des institutions de l’Etat. Plutôt que de trahir Aminata Mbengue Ndiaye en acceptant de prendre le poste de cette dernière, elle a préféré respecter sa mission de parlementaire et se ranger du côté du peuple sénégalais qui lui a accordé sa confiance lors des dernières élections législatives.

