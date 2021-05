« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, ont dès leur publication, une autorité supérieure aux lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». C’est clair, net et précis : les traités ratifiés ont une autorité supérieure aux lois. Avec les articles 96 et 98 de la Constitution, la messe est dite : aucun partisan du régime ne saurait désormais invoquer la notion de souveraineté et nier que l’arrêt de la Cour de Justice du 28 avril 2021 s’impose au Sénégal. Afin que nul n’en ignore, nous diffusons la page 22 de la Constitution relative aux articles 96 et 98 de la Constitution.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy