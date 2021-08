A une trentaine de km de Kabendou, ancien fort militaire du Roi socé Dianké Waly défait par l’Almamy venu du Fouta Djallon lors de la fameuse bataille de Kansala, vivent des peuls chrétiens. Ils sont 300 âmes et constituent presque 10% du village de Pakour Maoundé dans le département de Velingara, région de Kolda.

Contrairement à des préjugés bien ancrés, il existe au Sénégal (c’est valable dans certains pays qui nous entourent et au delà en Afrique), des peuls d’obédience chrétienne. Le christianisme y est établi en 1967 et depuis, il prend de l’ampleur avec un phénomène d’apostasie qui amplifie les effectifs. J’ai eu l’opportunité d’y avoir séjourné depuis bientôt plus de 10 ans et par curiosité d’avoir suivi plusieurs messes dominicales pour mes propres envies personnelles du temps de l’abbé Martin Ngom. J’ai pu observer que les prêches, chants se font en peul. Une vraie adaptation. Le phénomène de notre ami de Kolda emprisonné notamment pour faire ses prêches islamiques en Peul n’est pas nouveau. Je connais aussi des imams qui font les mêmes prêches en Malinkés en République de Guinée ou d’autres pays de l’Afrique de l’ouest et dans d’autres pays du monde dans différentes langues locales.

Ces peuls portent les noms connus des musulmans : Boiro, Balde, Kande, Gano, Diallo, Diao, Sabaly. Une vraie mosaïque culturelle et religieuse dans un contexte de grande tolérance religieuse et de dialogue islamo-chrétien. C’est aussi cela le Sénégal même si des mutations discrètes laissent penser que ce dialogue et cette tolérance subissent les contrecoups à évaluer avec finesses.

ADVERTISEMENT

Les peuls, un groupe éthique fascinant qui est à la fois hébreux, chrétien, musulman, animiste. Un vrai arc-en-ciel culturel, géographique, religieux qui ceinture l’Afrique même si les Peuls contrairement à des préjugés tenaces ne font pas parties des 10 langues parlées en Afrique. En effet c’est plutôt l’Arabe (plus de 150 millions de locuteurs) suivi du Kiswahili (plus de 100 millions), l’Amharique (entre 28 et 50 millions), le Haoussa (entre 18 et 50 millions), le Yorouba (30 millions), l’Oromo (25 millions) et l’Ibo (24 millions), etc. Les peuls sont au-delà de la 10ieme.place même s’il faut noter son niveau de pénétration et son extension internationales.

Ndukur Kacc Essiluwa Ndao – NKEN