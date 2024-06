Exploitation du pétrole : Le CN-ITIE invite l’Etat du Sénégal à procéder à une divulgation périodique d’informations essentielles sur la traçabilité des revenus

XALIMANEWS- Le Comité national de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (CN-ITIE) félicite l’État du Sénégal, et Woodside Energy (opérateur du projet) pour la production du premier baril de pétrole à partir du champ de Sangomar.

Le CN-ITIE recommande à l’Etat du Sénégal de continuer à insister sur la bonne répartition et à l’encadrement de la gestion des recettes issues de l’exploitation pétrolière et gazière.

« Le CN-ITIE invite également l’Etat du Sénégal à procéder à une divulgation périodique et exhaustive d’informations essentielles en vue de garantir la traçabilité des revenus pétroliers et gaziers dans le Budget de l’Etat », lit-on dans un communiqué parvenu à Xalima.

Le CN-ITIE exhorte les autorités à finaliser les missions dédiées à l’audit des coûts pétroliers des projets SANGOMAR et Grand Tortue Ahmeyim. Il appelle toutefois, le Ministère de l’Energie, du Pétrole et des Mines et le Groupe PETROSEN, à « divulguer la manière dont ils suivent et vérifient l’exactitude des données de production et d’exportation ainsi, qu’à la divulgation au nom de la transparence environnementale des chiffres sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) conformément aux principales normes de divulgation existantes ».