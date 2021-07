Le « Congrès pour la renaissance démocratique »(CRD), dans un communiqué rendu public le 15 juillet 2021, attribue la nouvelle explosion de la pandémie du Covid-19, à la « propension politicienne d’un Président de la République totalement irresponsable qui en sait pouvoir profiter d’une telle accalmie pour déplacer à travers le pays des foules mécaniques, beaucoup de personnes en faisant partie gracieusement, pour se faire valoir une popularité perdue aux yeux de l’opinion nationale et internationale ».

Pourtant les données concrètes publiées sur l’évolution de la pandémie, depuis le 13 juillet, donc bien avant bien avant leur Communiqué, montrent bien que celle- ci est explosive dans les localités où le Président de la République n’a pas effectué de tournée économique, comme la région de Dakar, et le Département de Dakar en particulier.



En effet, au 13 juillet 2021, sur 354 cas nouveaux enregistrés au Sénégal, dont 2010 communautaires, le Département de Dakar à lui seul en compte 153, contre 144 pour le reste des localités hors de la région de Dakar, avec zéro cas signalé dans les localités qu’il avait visitées comme Kaffrine, Kédougou, ST Louis, Matam, Podor et Ranérou, et Kaolack qui se signale avec 4 cas.

Mieux, quand la pandémie a réellement explosé le 14 juillet avec 733 cas enregistrés, dont 483 cas communautaires, le Département de Dakar à lui seul encore en comptait 222, alors que les autres localités hors de la région de Dakar enregistrait une baisse des cas communautaires en allant de 144 cas, à 110 cas.



Cette tendance s’est poursuivie le 15 juillet, qui malgré une légère baisse de cas enregistrés au niveau national passant de 733 à 674, et de cas communautaires de 483 à 417, la région de Dakar en comptait 330, dont 169 cas rien que pour le Département de Dakar, contre 87 dans les autres localités hors région de Dakar qui enregistraient ainsi une nouvelle baisse en passant de 110 à 87 cas.

Donc, les dirigeants du CRD, vu leur responsabilité au sein de l’opposition, ne devraient pas ignorer ces données, lorsqu’ils se sont décidé de parler de l’évolution de la pandémie en situant les responsabilités.

Ce faisant, ils ont démontré aux Sénégalais que la réalité des faits leur importe peu. Ce qui compte pour eux, ce sont les fakenews qu’ils fabriquent eux-mêmes pour atteindre leurs objectifs politiques.

Même le 16 juillet qui a enregistré une nouvelle hausse des cas au Sénégal avec 738 cas , celle des cas communautaires qui sont passés de 417 à 474 , dont la région de Dakar qui passait de de 330 cas à 369, avec le département de Dakar qui passait spectaculairement de 169 cas à 284 cas, contre une légère hausse dans les autres localités hors de la région de Dakar, en passant de 87 cas, à 105 cas, dont Touba 21 cas, et dans les localités visitées par le Président Macky Sall, Matam a enregistré 10 cas, Kaolack avec 4 cas, Dagana, Ndioum, Podor , St Louis, et Richard Toll , avec 2 cas, tandis que Kanel, et Malem Hoddar avec 1 cas , Kaffrine, Kaffrine, Tamba, Kédougou avec Zéro cas.



Cette tendance à la concentration explosive des nouveaux cas communautaires, est illustrée le 17 juillet, par la région de Dakar qui en compte 751 cas sur les 925 cas enregistrés au Sénégal, avec toujours le Département de Dakar avec 448 cas, comme épicentre, alors que les localités hors de Dakar n’en comptent que 174, dont Thiès qui passe de 4 à 41 cas, Touba qui baisse de 21 à 12 cas, tandis que les localités visitées par le Président Macky Sall ont enregistré à Kaolack 7 cas contre 4 cas précédemment, St Louis et Matam avec 3 cas, tandis que Kaffrine, Malem Hoddar, Tamba et Kédougou affichent chacun, zéro cas nouveau.

Au vu de ces données, quel sérieux peut – on accorder aux accusations du CRD portées sur les tournées économiques que le Président de la République a effectuées dans le Kaffrine, Malem Hoddar, Tamba, Kédougou, et dans la région du Fleuve ?

Mieux, l’exploitation politicienne malfaisante qu’il a faite de la détresse des Sénégalais victimes de cette pandémie, saute aux yeux, lorsque le CRD prétend que « Seul avec sa conscience, Macky Sall doit certainement se reconnaître coupable dans son immense inconscience d’avoir occasionné des contaminations et des pertes en vies humaines évitables s’il n’était pas un homme léger, un politicien sans scrupule qui n’a d’égard que pour ses intérêts, ceux de sa famille et de son clan » !

Ainsi, après toutes ses vaines tentatives de mobiliser les populations en spéculant sur le nouveau Code pénal, et le nouveau Code électoral, pour prendre le pouvoir par la « Rue » en obligeant le Président Macky Sall à la démission, le CRD renoue avec son sport favori de politisation des malheurs des Sénégalais en pleine crise de la pandémie du Covid-19, en se fabriquant des fakenews !



Il est donc devenu clair aux yeux des Sénégalais, que les membres de ce regroupement politique n’ont même pas le courage politique, ni même le civisme attendu d’eux, pour reconnaître que c’est le comportement des Sénégalais dans la région de Dakar, et surtout dans son département, qui constitue la cause principale de la reprise de la pandémie et son aggravation, notamment par leur non-respect des mesures barrières, dont le port de masque, dont l’obligation instituée par Arrêté du Ministre de l’Intérieur est encore en vigueur.

Ainsi, accuser le Président de la République de « forfaiture », dans cette crise sanitaire, leur semble politiquement plus rentable que de mettre les citoyens de Dakar face à leur responsabilité dans la reprise et l’aggravation de la pandémie au Sénégal, pour les inviter à changer de comportement pour plus de sécurité pour eux, leurs familles et le peuple sénégalais tout entier.



Par ce silence plein de lâcheté, ils comptent ainsi sur l’aggravation de la pandémie à Dakar, au point que le Président Macky Sall soit contraint de recourir à la force publique pour faire respecter les mesures barrières, pour leur permettre de tenter, à nouveau, de mobiliser les populations contre une prétendue violation de leurs libertés, afin d’atteindre leur objectif de faire partir le Président Macky Sall par la « Rue » !

Le CRD s’est encore ainsi révélé être anti républicain, anti démocratique et anti patriotique, en érigeant une stratégie de confrontation systématique de la jeunesse avec les forces de défense et de sécurité, comme le M2D le pratique déjà, pour créer un climat de violence et de déstabilisation du pays, comme moyens d’accès au pouvoir !

Leur attitude machiavélique, comme celle du M2D, devrait être contrée vigoureusement par tous les républicains, démocrates et patriotes sénégalais, au pays et dans la diaspora, pour sortir rapidement notre peuple de cette grave pandémie, et sauver notre République démocratique qui fonde l’accès au pouvoir exclusivement par les urnes, dans la paix civile et la stabilité légendaires de notre pays.



Ne laissons pas faire ces fossoyeurs de notre République démocratique et laïque, et de nos traditions de non-violence, de paix et de stabilité, qui sont la marque de fabrique du peuple Sénégalais.



Ibrahima SENE PIT/SENEGAL

Dakar le 17 juillet 2021