XALIMANEWS : Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall assure que l’incendie déclaré ce samedi dans un puit de gaz situé à Gadiaga, dans la région de Thiès, ne présente pas de risques pour les populations riveraines. Le SA2 est un des 16 puits exploités depuis le début des années 2001 par la plateforme de la société Fortesa en consortium avec Petrosen. Le ministre de l’Environnement, citant les techniciens du site, assure qu’il n’y a aucun risque d’explosion dès lors que tout le combustible qui sort du puits est consumé au fur et à mesure. Selon lui, des experts en la matière ont déjà été contactés. Il a toutefois indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur un délai pour l’extinction des flammes, qui dépendra selon lui de l’expertise et des moyens qui seront mobilisés. Selon El Hadji Baldé, directeur de la production de Fortesa, un membre de l’équipe d’experts de Haliburton est déjà au Sénégal et sera incessamment sur le site pour évaluer tous les équipements nécessaires à l’opération d’extinction.

