XALIMANEWS : Le Président du conseil économique social et environnemental a envoyé une forte délégation du CESE à Noto Gouye Diama pour s’enquérir de la situation qui y prévaut, suite à la flambée de Gaz dans un puits de Ngadiaga. Parmi les membres de la délégation, levDC, la SG, le CC, l’AC, des conseillers de l’institution et du Conseil départemental de Thiès. Idrissa Seck a d’ailleurs profité de l’occasion pour apporter réconfort aux populations locales et partager avec elles leurs inquiétudes et leur désarroi.

