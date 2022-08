En Mauritanie et au Sénégal, BP et ses partenaires Kosmos Energy, la Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH) et la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) développent le Projet «Great Tortue Ahmeyim (GTA) », un projet de Gaz Naturel Liquéfié offshore innovant. Au mois de mars dernier, lors d’une audience que lui avait accordée le Chef de l’État, Macky Sall, le vice-président exécutif de BP pour la Production et les Opérations, Gordon Birrell, avait déclaré que le développement de Gta était achevé à plus de 70 %. Sur place, les travaux d’installation sont très avancés, comme on le voit sur ces images publiées par le média Ornoirafrica.

