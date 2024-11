Exportations du Sénégal: une hausse spectaculaire en septembre portée par l’or et les produits pétroliers

XALIMANEWS: Les exportations sénégalaises ont atteint un niveau remarquable en septembre 2024, s’établissant à 422,7 milliards de francs CFA, soit une hausse significative de 85,2 % par rapport au mois d’août (228,2 milliards). Sur une base annuelle, la progression est encore plus impressionnante, avec une augmentation de 97,6 % par rapport à septembre 2023, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Cette forte progression est principalement due à la performance des produits suivants : Produits pétroliers : 68,5 milliards de francs CFA, contre 53,8 milliards en août 2024. Or non monétaire : 95,7 milliards, en nette progression par rapport aux 14,9 milliards enregistrés en août. Titane : 11,5 milliards, contre 9,5 milliards le mois précédent. Ces produits, particulièrement l’or non monétaire, ont joué un rôle central dans l’amélioration des recettes d’exportation du pays.

L’ANSD souligne que cette hausse aurait pu être encore plus marquée si certaines catégories de produits n’avaient pas enregistré une baisse : Acide phosphorique : 16,9 milliards en septembre contre 31,5 milliards en août. Zirconium : 5,8 milliards contre 7,2 milliards le mois précédent. Préparations alimentaires pour soupes, potages et bouillons : 7,3 milliards contre 8 milliards en août. Ces reculs ont légèrement atténué la progression globale des exportations.

Depuis le début de l’année jusqu’à septembre 2024, le Sénégal a cumulé 2674,9 milliards de francs CFA d’exportations, enregistrant une croissance de 6,9 % par rapport à la même période en 2023, où le chiffre s’élevait à 2501,3 milliards. Cette performance reflète une dynamique soutenue par des secteurs stratégiques, en dépit de certaines fluctuations ponctuelles dans d’autres domaines.

Cette hausse des exportations confirme le potentiel économique croissant du Sénégal, notamment dans les secteurs des ressources naturelles et des produits manufacturés. Toutefois, les fluctuations observées dans certains produits soulignent la nécessité de diversifier davantage les exportations et d’assurer une stabilité dans les secteurs clés.

Rts