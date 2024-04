Extension des bénéficiaires des passeports diplomatiques au Sénégal : Une liste élargie, des surprises de taille

XALIMANEWS-La liste des bénéficiaires des passeports diplomatiques a été élargie il y a moins d’un mois, informe le quotidien Vox Populi. Le journal dans son édition de ce lundi rapporte que le 28 mars dernier, Macky Sall a signé un décret en ce sens.

Ce décret accorde désormais le passeport diplomatique aux ambassadeurs émérites et aux ambassadeurs à la retraite. Il inclut également les députés de l’Assemblée nationale, alors que seuls les membres du bureau et leurs conjoints étaient auparavant concernés, ainsi que les officiers généraux et leurs conjoints. De plus, les anciens chefs d’État, les anciens chefs de gouvernement, ainsi que les anciens ministres et secrétaires d’État et leurs conjoints sont désormais éligibles.

En conséquence, indique Vox Pop, « tous les anciens ministres, secrétaires d’État ou ministres auprès des ministres de Macky Sall peuvent désormais utiliser leur passeport diplomatique s’ils en disposent, ou en faire la demande ».