Après avoir reçu une plainte pour diffamation, il voulait se réfugier derrière l’Ordre National des Médecins du Sénégal sans vergogne alors qu’il ne parlait pas sous l’ordre de cet ordre. Quand on se veut un électron libre ,il faut avoir le courage d’assumer ses propos. Plus grave encore, ce monsieur dont je tairai le nom a essayé de briser le rush observé pour la vaccination en disant qu’il ne s’était pas vacciné et qu’il allait attendre 10ans pour voir comment réagiraient ces vaccins. Faut-il lui rappeler qu’on n´avait pas besoin de savoir s’il avait pris sa dose ou pas surtout quand on sait que cette information visait à briser cet élan issu de l’appel qui a été fait par les vraisscientifiques.

Apparu seulement en fin décembre 2019, le coronavirus est entrain de dicter sa loi. En effet après avoir signé son acte de naissance à WUHAN en chine, premier épicentre de la pandémie, il fit, en peu de temps, le tour du monde sans distinction de races, de religions, de sexes et j’en passe. Il a fait fi de toute la hiérarchie pré-établie, touchant aveuglèment les riches et les pauvres, les puissants et les faibles, les pays riches et ceux en voie de développement ou pauvres, affectant du coup l’économie mondiale.

