XALIMANEWS: La Dic et la Cybercriminalité ont passé à l’arrestation de plus 40 jeunes manifestants grâce à Facebook et à WhatsApp lundi dernier. Ces jeunes n’ont pas hésité à monter leur position via les réseaux sociaux en plus d’investir la rue. Une méthode qui semble être plus facile pour les forces de l’ordre d’interpeller ces manifestants, selon Source A.

