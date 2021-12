Le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement a demandé à la Sones de faire un audit de la facturation. « C’est la Sones qui contrôle les performances de Sen Eau. Elle a recruté le cabinet indépendant qui va faire la facturation de Sen Eau. Nous ferons des études nécessaires après conclusion des travaux du cabinet, comme on l’a fait sur l’évaluation de la réforme de l’hydraulique rurale», a fait savoir Serigne Mbaye Thiam. Le budget du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, pour l’exercice de 2022. Il est arrêté à 471. 456. 650.098 FCFA en autorisations d’engagement et à 128. 275.008 FCFA en crédits de paiement.

Le député Marème Soda pointe du doigt la qualité de service de Sen Eau qui, selon elle, laisse à désirer. «Au temps de la SDE, on avait plusieurs revendications, mais la Sen Eau ne doit pas faire moins qu’elle. On n’est pas satisfait parce que beaucoup de nos revendications ne sont pas satisfaites. On remarque que les compteurs ont été renouvelés et nous avons constaté une hausse des factures », a-t-elle dit.

