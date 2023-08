XALIMANEWS: «Les Assises nationales des médias sont une étape importante dans le travail que nous faisons en tant que professionnels des médias parce qu’il est bon, quand vous faites un travail, de s’arrêter de temps à autre pour faire le point sur ce qui va et ce qui ne va pas. C’est tout ça qui explique les «Assises nationales des médias». Elles ne vont pas regrouper que les professionnels des médias. Nous avons invité toutes les composantes de la Nation sénégalaise, pour avoir leur vécu et ce qu’elles pensent du travail que nous faisons.

On a mis en place six Commissions thématiques et donc elles auront l’occasion de travailler pour ce qui est défini dans les différentes commissions, jusqu’à la fin de l’année, pour en fait, vraiment, que ça soit un travail très sérieux, méticuleux pour, au finish, enclencher un nouveau départ pour la presse sénégalaise dans toute sa diversité. Parce que vous n’êtes pas sans savoir que ces dernières années, nous avons été chahutés et accusés, à tort ou à raison. Et il est bon de faire le point et de repartir du bon pied.

Les attentes, c’est faire en sorte que nous ayons une presse plus professionnelle, qui doit se soucier que nous ne sommes des pyromanes. Nous faisons ce métier-là et nous faisons partie des populations. Et tout ce qui contribue à mettre de l’huile sur le feu, nous devons l’éviter. Donc, faire attention au travail que nous faisons, au jour le jour, parce que le journalisme n’est pas un jeu. Si vous commettez certains impairs, ça va peut-être avoir des conséquences au plan national ou même au-delà. Donc, c’est un métier qu’il faut manier avec tact et surtout avec responsabilité.

Nous lançons le processus des Assises, ce jeudi, et nous avons jusqu’à la fin de l’année. C’est-à-dire, nous avons trois à quatre mois pour permettre aux différentes commissions de bien de travailler. Il y a une commission qui va parler de tout ce qui est législation de la presse, une commission qui va parler sur les conditions de travail des professionnels des médias. Il y a aussi une commission qui va évoquer les nouveaux médias et les contenus des médias, une autre qui va parler de la formation des journalistes. Sans oublier la commission qui va parler de la protection des journalistes parce que nous remarquons qu’entre nous et les Forces de défense et de de sécurité, il y a trop de problèmes. Et dans cette commission-là, nous voulons vraiment faire le plat et faire en sorte que nos rapports soient beaucoup plus harmonieux.

Ces commissions vont travailler et après elles vont faire remonter les résultats qu’elles vont produire au niveau du Comité scientifique qui aura, jusqu’en fin décembre ou janvier, pour produire le document final. Nous sommes dans une année pré-électorale, une année électorale l’année prochaine. Nous allons engager les différents candidats et surtout la femme ou l’homme qui sera élu en février prochain à appliquer les conclusions des ‘’Assises nationales des médias’’».

Sud Quotiden