XALIMANEWS-La journaliste Kat O’Brien, violée par un joueur de baseball professionnel lors d’une interview, à decidé de sortir du silence 18 ans après pour raconter les faits. Elle revient sur l’incident dans un entretien accordé au New York Times et relayé par closermag.fr.

Dans un entretien accordé au New York Times et relayé par le site closermag.fr, la journaliste Kat O’Brien s’est confiée pour la première fois sur son viol qui restera à jamais gravé dans sa mémoire. A l’époque, en 2002, elle était très jeune (22 ans) et venait tout juste de finir ses études aux Etats-Unis. Selon la source, O’Brien, qui écrivait déjà pour le journal de l’université était embauchée au Forth Worth star-Télégram, au Texas. Ses sujets préférés tournaient autour du sport comme d’habitude. Après que son rédacteur en chef, lui propose de faire un dossier sur la Major League Soccer, en choisissant divers joueurs issus de divers clubs, la jeune journaliste parvient à décrocher un joueur de Baseball, qui a préféré être interviewé dans l’intimité par peur d’être vu en public avec une journaliste. Ce que accepta Kate, et la chambre d’hôtel du joueur fut le cadre des débats, pour que le sportif lui raconte ses débuts dans le milieu.

I wrote an achingly personal piece that the @nytimes published today on being raped by an @mlb player while I was a sports reporter, and as importantly, on the corrosive atmosphere of sexual harassment that female sports journalists face daily.https://t.co/TylQ0mduNt 1/ — Kat O'Brien (@OBrien_Kat) June 20, 2021

Retour sur les faits. Alors que Kate démarre l’interview et pose ses questions, son invité dont elle tait le nom, essaie de l’embrasser, ce qu’elle refusa, mais le joueur soulève la jupe qu’elle porte ce jour-là et la viole. « C’était effrayant, traumatisant. Vous ne réalisez pas vraiment ce qu’il se passe », aurait confié celle qui a aujourd’hui 41 ans.

Après l’incident malheureux, Kate retourne à sa voiture, apeurée et affolée. Quelques temps plus tard, elle rencontre l’équipe où jouait son agresseur et le regard d’un des coéquipiers de son malfaiteur, lui fait réaliser que la mèche à été vendue. « J’ai réalisé qu’il avait dû le dire aux gens, se faisant passer pour un étalon et moi une fille qui était là pour ramasser des joueurs au lieu de faire mon travail. Je me sentais humiliée et honteuse. »

Après 18 ans de silence, la jeune journaliste de l’époque, aujourd’hui en retrait du milieu des médias, et face aux témoignages de collègues du monde entier, a décidé de tout révéler. « J’espère pouvoir apporter un changement systémique« . Kate veut aussi rappeler aux femmes qu’elles ne sont en rien responsables des agressions qu’elles peuvent subir au quotidien.