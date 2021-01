XALIMANEWS-Discrète depuis son éviction du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), l’ancienne Présidente de l’institution présidée désormais par Idrissa SECK, se signale à nouveau avec la préface du livre de son proche collaborateur et ancien conseiller technique Abdoulaye FALL. Ce dernier vient de publier aux éditions Sirius un livre intitulé « Fake news, la perversion de la vérité ». Dès les premières lignes, l’ancienne Présidente du CESE souligne l’approche lucide de l’auteur. Femme de lettre, ancienne formatrice à l’école Normale Supérieur, elle n’a manqué de saluer l’esprit curieux de son collaborateur, mais aussi la pertinence du thème traité. Nous vous proposons in extenso le texte.

Le propre de l’humain réside certainement dans sa capacité à se réinventer en permanence, en repoussant continuellement les limites du savoir et du savoir-faire. Cette logique à la fois hardie et conquérante a d’ailleurs donné naissance à toutes les grandes inventions dont l’humanité se targue, aujourd’hui, si fièrement. De l’invention du télégraphe au téléphone, en passant par la radio et l’ordinateur, Internet a révolutionné le monde comme nul autre facteur. Cette exaltante technologie qui est née initialement du besoin de mettre en relation des systèmes différents, pour une communication plus facile, a amorcé, à n’en pas douter, un nouveau virage de l’aventure humaine.

Avec une capacité de diffusion dans le monde entier, un mécanisme de distribution de l’information inégalable, Internet transmet nos plus infimes frémissements à de lointaines destinations. Il constitue, sans conteste, l’une des preuves les plus éclatantes de la fertilité de l’imagination de l’Homme moderne. Fruit de l’investissement et de l’engagement soutenu dans la recherche et le développement de l’infrastructure informatique, Internet a séduit de nombreux observateurs qui ont fini de claironner, avec son avènement, un monde nouveau de pensée plurielle et de liberté accrue. Cela n’est pas faux. Néanmoins, de là à théoriser une liberté sans contrepartie grâce au digital, il y a un pas qu’il paraît réducteur de franchir.

Certes, de belles pages de l’histoire de l’humanité sont ouvertes grâce à la révolution numérique, mais celles-ci restent entachées par d’innombrables tares congénitales du cyberespace parmi lesquelles, la manipulation des masses par la désinformation tient le haut de la pavée. Du reste, ce constat prête le flanc à certains détracteurs du Net qui parlent de « poubelle de toutes les informations » ou de « malédiction d’Internet ».

Justement, à travers ce livre passionnant de Abdoulaye FALL que je suis très heureuse d’introduire auprès du public, « Fake news ; La Perversion de la vérité », l’auteur prend part à ce débat d’une actualité brulante, en procédant à une véritable radioscopie du phénomène des fake news, et plus généralement de la manipulation de l’information, surtout à l’ère d’internet. De «l’ère post-vérité » aux accointances entre médias et pouvoir politique, en passant par la guerre de l’information dans le cyberespace, le péril du débat démocratique, le business des fake news, le fact-checking, la législation anti-fake news, aucun pan du phénomène de la désinformation n’est laissé en rade.

Ancien Conseiller technique en charge de la communication au Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) sous ma présidence, Abdoulaye FALL est Journaliste – écrivain. Juriste de formation, il est également enseignant vacataire en droit et doctorant à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Esprit curieux au service d’une plume prometteuse, il a brillé comme auteur de plusieurs chroniques et contributions dans des genres différents. Face à la montée en puissance des fake news, l’auteur invite ses lecteurs à un voyage intellectuel dans l’univers tumultueux et complexe de la désinformation à l’ère digitale, à une époque où nulle contrée n’échappe totalement à l’entreprise des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Bonne lecture à toutes et à tous !

Madame Aminata TALL, Présidente-Honoraire du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE)