« C’est ma nièce Mame Bass qui est une Gambienne, qui m’a demandé de lui trouver des papiers sénégalais. Je lui dis que je n’ai pas les compétences pour ça, mais je vais demander à un ami un certain M. Sonko qui est un agent d’état civil. Après l’avoir contacté, ce dernier a été favorable à ma requête. Il m’a ainsi demandé de trouver une autre pièce d’état civil d’un des membres de ma famille et les vrais papiers de ma nièce et de ses parents. Pour lui confectionner les papiers. C’est en ce moment que je suis allé emprunter les papiers d’état civil de ma petite sœur qui est née au Sénégal. Il avait besoin de ces papiers pour pouvoir coordonner les dates et les données sur les deux extraits pour pouvoir confectionner les papiers de ma nièce », dira-t-il.

